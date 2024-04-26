اعتداء وحشي على شاب من ذوي الإعاقة يصدم المجتمع المصري

انتشر فيديو صادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حادثة مأساوية تعرض خلالها شاب من ذوي الإعاقة يدعى أسامة خضر لاعتداء وحشي في إحدى قرى محافظة الدقهلية المصرية.

وأثار المقطع الذي يوثق لحظة الاعتداء غضبًا واستنكارًا شديدين من قبل رواد الإنترنت الذين طالبوا بسرعة التحرك لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

ويظهر في الفيديو المعتدى عليه، أسامة خضر، وهو فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة يتلقى ضربات موجعة على ظهره باستخدام قطعة من الخشب من قبل رجل يدعى السيد عبد السميع.

وعلى الرغم من الألم الشديد الذي بدا واضحًا على ملامح أسامة، إلا أنه لم يستطع الدفاع عن نفسه أمام قوة وعنف المهاجم.

⚠️الاعتداء بوحشية على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة ، فى قرية ميت عنتر بالدقهلية ، شخص اسمه " السيد عبد السميع " ضرب أسامة " معاق ذهنياً " بعنف ، أربع ضربات بخشبة سميكة على رأس أسامة و ظهره . نامل من السلطات في #مصر إلقاء القبض عليه..#حق_أسامة_لازم_يرجع

pic.twitter.com/XVDB5eCxfY — الاحداث العالمية 🌍 (@World_News8888) April 26, 2024

وسرعان ما تحولت الحادثة إلى قضية رأي عام بعدما تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كثيف، ليتصدر وسم (#حق_أسامة_لازم_يرجع) منصات التفاعلات الرقمية في مصر.

وأعرب العديد من الناشطين والمدونين المصريين عن صدمتهم الشديدة حيال المشاهد الواردة في الفيديو، مطالبين السلطات الحكومية باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمعاقبة المعتدين وضمان حصول الشاب المصاب على الدعم اللازم والرعاية الطبية الكافية للتعافي من آثار الهجوم الوحشي.

كما أكد المغردون على أهمية الوقوف صفا واحدا لمكافحة ظاهرة التعدي على الأفراد بصفة عامة وذوي الإعاقة بصفة خاصة، رافضين جميع الذرائع التي قد يسوقها البعض لتبرير مثل هذه الأفعال المشينة وغير الإنسانية.