جامعة كولومبيا الأمريكية تؤجّل فض الاعتصام المؤيّد للفلسطينيين

أرجأت جامعة كولومبيا الأمريكية الموعد النهائي المحدّد اليوم الجمعة للطلاب المعارضين للحرب في غزة، لفضّ الاعتصام في الحرم الجامعي.

وتراجع مكتب رئيسة الجامعة عن المهلة التي حدّدها حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلّي (4,00 بتوقيت غرينتش الجمعة) لتفكيك الخيام التي نصبها حوالى 200 طالب مؤيّد للفلسطينيين.

وقال مكتب رئيسة الجامعة مينوش شفيق في بيان نُشر عند الساعة 23,07 (03,07 بتوقيت غرينتش)، “لقد أحرزت المفاوضات تقدّماً وتستمرّ كما هو مخطّط لها”.

وأضاف: “لدينا مطالبنا، ولهم مطالبهم”، نافياً طلب تدخّل الشرطة.

وقالت إحدى الطالبات المشاركة في التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين، مقدّمة نفسها باسم ميمي، “إنّهم يصفوننا بالإرهابيين، ويتعاملون معنا على أنّنا عنيفون. لكنّ الأداة الوحيدة التي نملكها هي أصواتنا”.

وكانت الحركة الطالبية الأميركية المؤيدة للفلسطينيين قد انطلقت من جامعة كولومبيا في نيويورك، قبل أن تنتشر على نطاق واسع في الجامعات الأمريكية.

وأوقف العشرات الأسبوع الماضي، بعد طلب تدخّل الشرطة لوضع حدّ للاعتصام الذي اتهمته شخصيات عدّة بتأجيج معاداة السامية. غير أنّ الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين استمرّت في الحرم الجامعي الأربعاء.

كذلك، نُظّمت احتجاجات في جامعات أخرى مرموقة عالمياً مثل هارفرد ويال وبرينستون.