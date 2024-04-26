طفل بالكويت يدبر جريمة بشعة والمجرم ينفذها في مصر مقابل 5 ملايين

كشفت النيابة العامة في مصر، كواليس جريمة قتل طفل شبرا الخيمة (15 عاماً) الذي عثر على جثمانه منزوعة أحشاؤه.

واعترف الجاني بأن الجريمة تمت بتحريض من مواطن مصري مقيم بالكويت، والذي أكد أن الغرض منها بيعها ونشرها عبر مواقع إلكترونية تبثها مقابل “مبالغ مالية طائلة”.

وفقًا للبيان، فإن المتهم المصري المقيم في الكويت كان يستخدم وسائل التواصل ، بينها مواقع تجارة الأعضاء البشرية، لتنفيذ أفكاره الشريرة، وطلب من شخص آخر اختيار طفل لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ كبير من الأموال.

وبعد اختيار الضحية واستعراضها عبر تقنية “الفيديو كول”، تم تنفيذ الجريمة بطريقة بشعة، حيث تم انتزاع بعض أحشاء الفتى ووضعها في كيس مجاور لجثته.

فيما تم اتخاذ إجراءات قانونية ضده وضد والده، وذلك في إطار التعاون الدولي، قامت السلطات المصرية بالتنسيق مع الكويت لضبط المتهم ووالده وترحيلهما إلى مصر لمواجهة التهم الموجهة إليهما.