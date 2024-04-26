الذكاء الاصطناعي يرفع أرباح مايكروسوفت في الربع الثالث من 2023

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نتائج أرباحها للربع الثالث والتي فاقت توقعات خبراء وول ستريت، مما أدى إلى ارتفاع قيمة أسهمها بأكثر من 4% في التداولات بعد ساعات العمل.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في خدمات الشركة السحابية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف منتجاتها وخدماتها.

وكشفت مايكروسوفت عن تجاوز إيراداتها للربع الثالث من 2023 مبلغ 61.9 مليار دولار، بزيادة بلغت 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتفوقت هذه النتيجة على التوقعات المتفق عليها لـ60.8 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، ارتفعت ربحية سهم الشركة لتصل إلى 2.94 دولار، لتتجاوز بذلك الهدف المحدد بـ2.82 دولار.

وعزا الخبراء النتائج الإيجابية للشركة إلى استثماراتها القوية في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة من خلال استحواذها على حصة كبيرة في شركة أوبن أيه آي، صانع شات جي بي تي. وعلق جيريمي جولدمان، محلل بارز في إي ماركتر، قائلاً إن مبادرات الذكاء الاصطناعي الناجحة التي اتخذتها مايكروسوفت تظهر فعالية استراتيجيتها للابتكار المضاعف.

وعلى صعيد متصل، سجلت نفقات رأس المال لدى الشركة زيادة ملحوظة بقيمة 14 مليار دولار في الربع الثالث، متجاوزة التقديراتبقيمة 13.14 مليار دولار. ويعزى هذا الارتفاع إلى إنفاق مايكروسوفت المتزايد على عمليات التطوير والبحث الرامية لتعزيز قدراتها في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وعقب الإعلان عن هذه النتائج، أضافت شركة مايكروسوفت 128 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، ليغلق سهمها تعاملات يوم الخميس على ارتفاع ملحوظ. وتعكس هذه المؤشرات القوة المتزايدة والتنافسية لشركة مايكروسوفت في سوق التكنولوجيا العالمية.