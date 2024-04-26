القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى سامية صولوحو حسن، لرئيسة تنزانيا، بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلادها.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب تنزانيا بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما أرسل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى رئيسة تنزانيا، بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلادها، مُعبرًا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب تنزانيا والمزيد من التقدم والازدهار.