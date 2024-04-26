السعودية تسير رحلات مباشرة إلى النجف العراقية بدءا من 1 يونيو المقبل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، الجمعة، عن تسيير رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في المملكة إلى مدينة النجف في العراق، إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد وأربيل في جمهورية العراق، وذلك ابتداءً من يوم السبت 1 يونيو 2024.

ويأتي ذلك انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في السعودية، والتي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من (330) مليون مسافر سنوياً، وأكثر من (250) وجهة في العالم، وامتداداً للعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة بجمهورية العراق.

ويحظى ‏تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية العراق بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق جديدة بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز النمو والاستقرار في المنطقة.

و‏يلعب مجلس التنسيق السعودي العراقي دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، ويحظى بدعم ومتابعة مستمرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمخرجات ونتائج أعمال المجلس.

و‏يأتي الإعلان عن زيادة وجهات السفر المباشرة إلى جمهورية العراق وتسيير رحلات مباشرة من المملكة إلى مدينة النجف بعد مدينتي بغداد وأربيل؛ لتعزيز التقارب بين شعبي المملكة والعراق انطلاقاً من الإرادة السياسية لقيادتي البلدين وتصميمهما على تعزيز التعاون في المجالات كافة.