3 ضربات ضد مروجي ومهربي المخدرات بمناطق متفرقة بالسعودية

تواصل الأجهزة الأمنية في السعودية مكافحة المخدرات بكافة أشكالها، ويأتي دور حرس الحدود في مقدمة هذه الجهود، حيث يمثل خط الدفاع الأول ضد تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية والجوية.

ووجهت الأجهزة الأمنية السعودية، عددًا من الضربات ضد مروجي ومهربي المواد المخدرة خلال الساعات الماضية، في إطار عملها لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها.

الباحة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة.

ويأتي ذلك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

جازان

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجاء ذلك لتهريبهم 95 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، فيما جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

القصيم

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.