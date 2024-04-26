تخصصات معهد الصناعات الغذائية “النادرة” تجذب رواد مهرجان الألبان والأغذية

تفاعل رواد مهرجان الألبان والأغذية والذي يقام حاليا في محافظة الخرج ، مع متدربي معهد الصناعات الغذائية في الركن المخصّص لهم، خلال فعاليات المهرجان.

وشهد المهرجان حضورا كثيفا، فيما قدم المتدربون للزوار شرح مبسط عن دور المعهد وتخصصاته المختلفة.

ويأتي على رأسها التخصصات النادرة التي توفّرها برامج معهد الصناعات الغذائية بالخرج؛ ولعل أبرزها، تقنية الإنتاج الغذائي،⁠ تقنيات المزارع، ⁠صيانة المعدات، ⁠المحاسب، ⁠سلاسل الإمداد، وهذا ما أبرزه المتدرّبون للزوار خلال تفاعلهم مع الحضور.

ويعدّ المعهد الأمر مِن نوعه في الشرق الأوسط، والذي يواكب إحتياج سوق العمل في صناعة الغذاء ببرامج أكاديمية مبتدئة بالتوظيف.

واستطاع المعهد توفير العديد من الكوادر داخل قطاع صناعة الغذاء، والتي أثبتت كفاءة واحترافية عالية لدى المتدربين.