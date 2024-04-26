تحديث خطة جنازة الملك تشارلز بسبب مضاعفات السرطان

كشفت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة، عن مراجعة مستمرة لخطة جنازة الملك تشارلز، منذ إعلان إصابته بالسرطان.

وأكد قصر بكنجهام، أن الملك تشارلز سيعود إلى مهامه العامة الأسبوع المقبل بعد تلقي علاج من السرطان.

وقال: “من المبكر للغاية تحديد المدة التي سيستغرقها علاج الملك”.

ووفق موقع “بيج 6″، بدأت الحالة الصحية للملك تشارلز بالتدهور، ما دفع مسؤولي قصر باكنغهام إلى الاحتفاظ بخطة محدثة بانتظام لجنازته الوشيكة، والتي بدأت الاستعدادات لها في اليوم التالي لدفن الملكة إليزابيث الثانية.

ويطلق على الاستعدادات للجنازة بـ”عملية جسر ميناي”، ويستوحى اسمها من الجسر المعلق الذي يربط جزيرة أنجلسي بالبر الرئيس لويلز.

وتتميَّز هذه الخطة بكلمات مشفرة سيستخدمها الأعضاء الملكيون في حال وفاة تشارلز، كما جرى لحظة وفاة الملكة إليزابيث التي أطلق على خطة جنازتها بـ “عملية جسر لندن”.