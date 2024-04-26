بيريرا يُعلن تشكيل الشباب أمام الاتحاد

أعلن فيتور بيريرا المدير الفني لفريق الشباب، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام الاتحاد في اللقاء الذي يجمع الفريقين ببطولة الدوري السعودي.

ويلتقي الاتحاد مع نظيره الشباب اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز النمور في 15 لقاء، وتعادلوا في 5 مواجهات، وتعرضوا للهزيمة في 8 مباريات.

فيما يتواجد الشباب بالمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 35 نقطة، جمعهم من خوضه 28 لقاء، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات، بينما تعرض الليوث للهزيمة في 11 لقاء.

تشكيل الشباب أمام الاتحاد:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

خط الدفاع: حمد اليامي، نادر الشراري، اياغو سانتوس، رومان سايس.

خط الوسط: متعب الحربي، رياض شراحيلي، مصعب الجوير، نواف الصعدي.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو، حبيب ديالو.

بدلاء الشباب أمام الاتحاد:

فواز القرني، محمد اليامي، خالد عسيري، حسين الصبياني، ماجد كنبة، حسين القحطاني، ناصر البيشي، فهد المولد، كارلوس جونيور.