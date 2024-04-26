رؤية المملكة 2030.. السعودية ضمن الدول الأكثر تنافسية في العالم

تتويجا للتحول الاقتصادي الناجح، والسياسات والتشريعات التي تطور الاقتصاد وبيئة الأعمال، تقدمت المملكة 7 مراكز لتصبح في الترتيب الـ 17 في قائمة تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023م (IMD)، الصادر عن مركز التنافسية العالمية، الذي يقيس الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.

وحسب التقرير، الذي يعد واحداً من تقارير التنافسية الرئيسية التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة 3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة.

وتوفقت بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، الصين، المكسيك، البرازيل، تركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.

أرقام مهمة عن التنافسية السعودية

المركز الـ 17 عالميا

بين 64 دولة الأكثر تنافسية

المركز 2

عالميا في مؤشر الأمن السيبراني

المركز 3

بين دول مجموعة العشرين حيث الأداء العام

المركز 3

بين دول مجموعة العشرين والخامس عالميا في مؤشر السوق المالية

المركز 6

عالميا في محور الأداء الاقتصادي

المركز 11

عالميا في محور كفاءة الحكومة

المركز 13

عالميا في كفاءة الأعمال

المركز 34

عالميا في البنية التحتية