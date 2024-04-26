بيدرو يقود التعاون للفوز على ضمك في دوري روشن

نجح فريق التعاون في تحقيق الفوز على ضمك بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

التعاون واجه ضمك في المباراة التي استضافها ملعب نادي ضمك، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن.

وسجل هدف التعاون أمام ضمك جواو بيدرو في الدقيقة 89 من زمن المباراة، ليعلن فوز الذئاب وحصد ثلاث نقاط جديدة في رصيده.

وارتقى رصيد التعاون إلى النقطة 51 محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات.

فيما يتواجد ضمك في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 38 نقطة، جمعهم من 29 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 8 مباريات، فيما خسر 11 لقاء.