رؤية المملكة 2023.. السعودية تخلق سوق مالية تنافسية

تتبوأ السوق المالية السعودية موقعا مهما بين دول مجموعة العشرين وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023م (IMD)، الصادر عن مركز التنافسية العالمية.

وشهدت السوق المالية تناميا وحراكا يعكسان قوة ومتانة القطاع المالي في المملكة، إذ تخطى مؤشر عدد الإدراجات في السوق المالية مستهدفه لعام 2023م محققًا 43 إدراجًا.

ووفقا للتقرير، فقد احتلت المملكة المركز الأول في مجالس الإدارات على مستوى دول العشرين، والمركز الثاني في مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي)، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما جاءت ثالثاً في مؤشر السوق المالية، وخامسة في مؤشر أسواق الأسهم ( توفير التمويل للشركات) بين دول المجموعة.

كما حققت المملكة المركز الثالث على مستوى دول العالم في مؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي) متفوقة على اليابان والهند وألمانيا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهو نفس المركز الذي حققته في مؤشر رأس المال الجريء والذي تفوقت فيه على الهند والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والصين، أما في مؤشر السوق المالية (نسبة التغيير في المؤشر) فقد جاءت المملكة في المركز الخامس متفوقة على الهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وألمانيا والمملكة المتحدة.

وعلى مستوى الدول العربية، فقد ارتفع ترتيب المملكة هذا العام في ست مؤشرات فيما حافظت على ترتيبها في اثنين، في الوقت الذي احتلت المملكة المركز الأول في تسع مؤشرات من أصل 12 مؤشراً ضمن الدول العربية المشاركة في التقرير، والمركز الثاني في مؤشر واحد، والثالث والرابع في المؤشرين الباقيين توالياً.

السعودية الخامس عالميًا في مؤشر السوق المالية

الترتيب 1

في مجالس الإدارات

الترتيب 2

في مؤشر الأسواق المالية

الترتيب 2

في مؤشر رسملة سوق الأسهم

الترتيب 2

في مؤشر حقوق المساهمين

الترتيب 2

في مؤشر رأس المال الجريء

الترتيب 5

في مؤشر أسواق الأسهم