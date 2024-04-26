مالك الهجن الأمريكي في “كأس العلا”: أحببت السعودية وشعبها كثيراً

عبّر مالك الهجن الأمريكي ومغنّي الرّاب قاسم دين “أبو ناصر” المعروف باسم “سويز بيتز” عن سعادته الغامرة بمشاركته في كأس العلا للهجن، كأول أمريكي يخوض غمار هذه الرياضة العربية الأصيلة.

وقال بيتز: “دخلت عالم الهجن منذ أربع أو خمس سنوات، وسعيد بكوني أول أمريكي في هذا المجال، وبإذن الله سأحقق الفوز في أحد أشواط البطولة”.

وأضاف: “سباقات الهجن في السعودية ممتعة جداً، وقد أحببت هذه الرياضة كثيراً كما أحببت السعودية وشعبها النبيل والمناطق التي تُقام فيها السباقات وأخرها العلا التاريخية”.

وختاماً، عبّر بيتز عن تطلّعه للمساهمة في نشر هذه الرياضة حول العالم، مؤكّداً على سعادته بالتواجد في المملكة العربية السعودية.