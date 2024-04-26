كوليبالي: نتمنى حصد الدوري قريبًا وسنستمر في تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير

أكد خاليدو كوليبالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن مباراة الفتح كانت صعبة، مشيرًا إلى أن الزعيم سيستمر في تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير.

وفاز الهلال على الفتح بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن.

وقال كوليبالي في تصريحات عقب المباراة نشرها الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة “أكس”: “كانت مباراة صعبة، ولكننا حققنا الفوز، وسعداء بذلك، ونتمنى أن بفوز بالدوري قريبًا”.

وتابع: “سنستمر في هذا المنوال، وسنستمر في الفوز من أجل كل جماهيرنا، يالا ياهلال”.

وعزز الهلال تواجده في صدارة ترتيب الدوري السعودي، ولديه 80 نقطة في رصيده، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز الزعيم في 26 لقاء، وتعادل في مواجهتين ولم يتعرض للهزيمة خلال مشواره ببطولة الدوري.

جدير بالذكر أن الهلال اقترب من حصد لقب بطولة الدوري السعودي، ويحتاج للفوز في مواجهتين فقط.