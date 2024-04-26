73 مليون دولار مساعدات إضافية من الاتحاد الأوروبي إلى غزة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن نيته منح مبلغ إضافي بقيمة 68 مليون يورو (73 مليون دولار) من المساعدات الطارئة إلى قطاع غزة الذي يشهد حرباً طاحنة بين إسرائيل وحماس.

وجاء في بيان صادر عن التكتّل “في ظلّ تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في غزة والازدياد المتواصل في الحاجات في الميدان، قرّرت المفوضية تعزيز تمويلها لدعم الفلسطينيين المتأثّرين بالحرب الدائرة”.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن “هذا الدعم يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية للاتحاد إلى 193 مليون يورو للفلسطينيين المحتاجين في غزة والمنطقة في 2024”.

وهو كشف أن المساعدات الجديدة ستتمحور على المواد الغذائية والمياه النظيفة والصرف الصحي والملاجئ وتوجَّه عبر شركاء محليين يعملون في الميدان.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن العملية العسكرية لإسرائيل حوّلت القطاع إلى “جحيم إنساني” وسط مخاوف من مجاعة محدقة.

وزاد كلّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضغوطات على إسرائيل لتسمح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة.

وكشف الجيش الأمريكي، الخميس، عن البدء بتشييد رصيف بحري لتيسير إيصال المساعدات إلى القطاع الذي عاثت فيه الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة دماراً وخراباً واسعين.