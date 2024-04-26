بثلاثية.. الشباب يفوز على الاتحاد في دوري روشن

حقق فريق الشباب الفوز على الاتحاد بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الشباب مع الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن.

وسجل ثلاثية الشباب في مرمى الاتحاد كلا من حبيب ديالو في الدقيقة 48، وكارلوس جونيور في الدقيقة 82، ومصعب الجوير في الدقيقة 90+10.

فيما أحرز عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد هدف فريقه الوحيد في المباراة بالدقيقة 58 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة ارتقى الشباب إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 38 نقطة، جمعهم من خوضه 29 لقاء، حيث فاز في 10 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات، بينما تعرض الليوث للهزيمة في 11 لقاء.

فيما تراجع الاتحاد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز النمور في 15 لقاء، وتعادلوا في 5 مواجهات، وتعرضوا للهزيمة في 9 مباريات.