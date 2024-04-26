نجح الهلال في تعزيز تواجده بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد الفوز على الفتح بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة.

ووصل الهلال إلى النقطة 80 متربعًا على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري، واقترب الزعيم من حصد البطولة، ويحتاج للفوز في مباراتين.

فيما تراجع الاتحاد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد الهزيمة من الشباب بثلاث أهداف مقابل هدف، وتجمد رصيد العميد عند النقطة 50، حققهم من خوضه 29 مباراة، حيث فاز النمور في 15 لقاء، وتعادلوا في 5 مواجهات، وتعرضوا للهزيمة في 9 مباريات.

بينما ارتقى الشباب إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 38 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال وهزيمة الاتحاد:

1- الهلال في المركز الأول برصيد 80 نقطة.

2- النصر في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

4- التعاون في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

5- الاتحاد في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

6- الاتفاق في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

7- الفتح في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

8- ضمك في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

9- الشباب في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

10- الفيحاء في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

11- الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

12- الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

13- الرائد في المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.

14- الرياض في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة.

15- الطائي في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

16- أبها في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

17- الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.

18- الحزم في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.