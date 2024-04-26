ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على ريال سوسيداد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في بطولة الدوري الإسباني.

واستضاف ملعب أنويتا أحداث مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، في الليجا.

وسجل أردا جولر لاعب ريال مدريد هدف فوز الملكي في مرمى ريال سوسيداد في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

وارتقى رصيد ريال مدريد للنقطة 84 متواجدًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث فاز الملكي في 26 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، فيما تعرض للهزيمة في لقاء وحيد.

فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 51 نقطة، جمعهم من خوضه 33 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة، وتعادل في 12 لقاء، فيما هُزم في 8 مواجهات.