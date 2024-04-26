الأهلي يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبي

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأهله إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي.

وفاز الأهلي على مازيمبي بثلاث أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في إياب دور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

وسجل ثلاثية الأهلي كلا من محمد عبد المنعم في الدقيقة 68، وسام أبو علي في الدقيقة 83، وأكرم توفيق في الدقيقة 90+12.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت يوم السبت الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل للدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة الخامسة في تاريخه.