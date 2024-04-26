الترجي التونسي يصعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز

نجح فريق الترجي التونسي، في التأهل للدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي عقبة صن داونز بهدف نظيف.

واستضاف ملعب لوفتوس فيرسفيلد، أحداث مباراة الترجي وصن داونز في في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز رائد بوشنيبة لاعب الترجي التونسي، هدف فوز فريقه أمام صن داونز في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

وتوقفت مباراة صن داونز والترجي التونسي في الدقيقة 22 من قبل الحكم، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين، بعد حلول عاصفة رعدية أدت إلى أنقطاع جزئي في الكهرباء.

وبعد توقف دام 67 دقيقة، قرر الحكم استئناف المباراة مرة آخرى وعودة الفريقين إلى الملعب، وذلك وفقًا لما أعلنه نادي صن داونز عبر حسابه الرسمي.

وكان فريق الترجي قد فاز على صن داونز بهدف نظيف، في مباراة الذهاب ليتأهل الفريق التونسي لنهائي البطولة الأفريقية بثنائية نظيفة بمجموع المباراتين.

وضرب الترجي التونسي موعدًا مع الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامته في شهر مايو القادم.

جدير بالذكر أن الترجي التونسي تأهل للدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، حيث حصد الفريق لقب البطولة 4 مرات من قبل.