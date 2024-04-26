رئيس الشباب يقدم وعدًا للجماهير بعد الفوز على الاتحاد

أكد محمد المنجم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، بأن الفريق سيعود للبطولات مرة آخرى، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية استلمت النادي وكان رصيده نقطتين.

وفاز الشباب على الاتحاد بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن.

وقال رئيس الشباب في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد: “ألف مبروك للجماهير هذا الانتصار، والانتصارات المتتالية، ولا يوجد شك بأن إدارتنا جاءت للنادي في وقت صعب”.

وتابع: “في الفترة الماضية كان من الصعب الأدلاء بتصريحات، لأنه من الصعب عكس الضغط والحالة التي وصل لها الفريق، عندما استلمناه، إلى الجماهير”.

وأكمل: “وبالتأكيد هذا الجمهور لن يرضيه مسألة إنقاذ الفريق فقط، ولكن بأسرع وقت ممكن سنعود لحصد البطولات”.

وأضاف: “نحن جئنا والفريق لديه نقطتين وكان متواجد في المركز الأخير، ولا كان يوجد حينها فترة تسجيل لاعبين، وبإذن الله الشباب سيعود مرة آخرى للبطولات”.

وأختتم: “وكيان كبير مثل الشباب لن ينكسر، والشباب هو كبير الكبار”.