“الصحة”: تعافي 6 حالات من التسمم الغذائي وخروج حالتين من المستشفى

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، تعافي 6 من حالات التسمم الغذائي في الرياض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وخروج حالتين أخريين من المستشفى.

وأضاف أن التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات.

وتابع العبدالعالي: “يتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة، راجين للجميع الصحة والعافية”.

كما أكد على ضرورة أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية.

وكانت أمانة منطقة الرياض، قد تلقت مساء الخميس، بلاغاً عن حالات تسمم غذائي في المدينة مصدرها أحد المنشآت التجارية التي لديها عدد من الفروع.

وباشرت الفرق الميدانية للرقابة الصحية على الفور عمليات التفتيش، وتواصل أمانة منطقة الرياض العمل مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة لمعرفة مصدر التسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأغلقت فروع المنشأة ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها في الرياض.

كما اتخذت الأمانة التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، وأوقفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة أو التطبيقات.