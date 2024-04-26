الشهري يتحدث عن أسباب خروج المنتخب الأولمبي من كأس آسيا تحت 23 عامًا

تحدث سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن أسباب خروج الأخضر من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الهزيمة من أوزبكستان.

وخسر الأخضر الأولمبي من أوزبكستان بهدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب خليفة الدولي، في دور ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.

وقال سعد الشهري في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “كان لدينا هدف وهو الوصول لأولمبياد باريس، ولكن قدر الله وماشاء فعل، وننظر للمستقبل والقادم أفضل”.

وتابع: “في بعض الحالات كان يجب أن نكون أهدى خاصة في ظل وجود الحكم وتقنية الفيديو، ونحتاج أن نلعب لعب رجولي، حسب قدراتنا ولدينا أمكانيات أفضل”.

وأضاف: “لا أقدر ألوم اللاعبين، لأن وضع المباراة وتوقيتها المفصلي، بجانب أن المنتخب الأوزبكستاني من المنتخبات المرشحة”.

وأوضح: “نحن خسرنا محمد مهران وسعد الناصر، وهما لاعبان من الممكن أن يعطونا إضافة في الحال ة الهجومية”.

وواصل: “وأيضًا أيمن يحيى لاعب مؤثر وفي أي لحظة كان سيعطينا الحل، حاولنا تهدئته، أحيانا تحتاج مثل نوعية هؤلاء اللاعبين حتى آخر رمق”.

وأختتم: “سبب تبعاد المنتخب هو تكتيك لاعبي المنتخب الأوزبكي، لأنه يلعب على الكرات المباشرة، وهذه الطريقة تجبر المدافعين على التراجع، وكنا نحتاج أن نكون على خط واحد وكتلة واحدة، ولكن أحيانا بعض الضغوطات لا تساعد اللاعب لتقديم كل مالديه”.