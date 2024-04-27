بايدن يعترف: فكرت في الانتحار

مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية 2024 وفي ظل استطلاعات رأي متباينة النتائج، يسعى الرئيس جو بايدن لشغل الساحة بين تنقلات رسمية ومهرجانات انتخابية ولقاءات لجمع التمويل، فيما يرى خصمه دونالد ترامب نفسه ملزما بحضور جلسات محاكمته.

وفي تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي هوارد ستيرن أثناء زيارته لنيويورك كشف جو بايدن، عن أكثر اللحظات الصعبة في حياته.

وتحدث عن اللحظات المؤلمة التي عاشها عقب وفاة زوجته السابقة نيليا وطفتله نعومي “13 شهرا” في حادث سير، مشيرا إلى أنه فكر بالانتحار.

وقال بايدن، إنه عندما تلقى الصدمة، بدأت تراوده أفكار الانتحار، إما عن طريق القفز عن قمة جبل أو حتى جسر ديلاوير.

وأضاف، إنك عندما تفكر بالانتحار ليس بالضرورة أن تكون مجنونا لفعل ذلك، مشجعا الأشخاص الذين يعانون من الصدمات بسرعة طلب العلاج، في إشارة إلى المساندة العلاجية التي تلقاها لتجاوز أزمته.