وزير الاقتصاد: نسعى إلى تحقيق التوازن في الأمن والاقتصاد بالمنطقة

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن رؤية السعودية 2030 نموذج للتحول الاقتصادي العالمي ونسعى إلى تذليل التحديات وإيجاد الحلول في عدة قضايا.

وأضاف الإبراهيم؛ خلال كلمته بافتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي أن المملكة تسعى إلى التوازن في الأمن والاقتصاد بالمنطقة، حيث أنها تلعب دورًا محوريًا في الاستقرار والتنمية.

ولفت الإبراهيم إلى أن المهدّدات البيئية ستتم مناقشتُها في منتدى الاقتصاد العالمي، متابعًا: “نسعى لتعزيز التعاون الدولي الذي أصبح في غاية الأهمية اليوم.

ونوه وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى أن التنمية المستدامة ونمو الأنشطة غير النفطية من مرتكزات رؤية السعودية 2030، متابعًا: “ولدينا تبادلٌ تجاري ممتد لعقودٍ مع الصين، وحجم التبادل بين البلدين يزداد بوتيرة متسارعة”.

وأكد أن استقرار المنطقة يعني استقرار العالم وتحقيق الرخاء الاقتصادي للجميع؛ ونضع ذلك على قائمة الأولويات الخاصة بهذا الملتقى وإيجاد حلول لتلك التحديات.