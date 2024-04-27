تيليجرام تضيف مزايا جديدة أبرزها القنوات المقترحة والملف الشخصي

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  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 7 - 9
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    12:00
  • 11 - 16
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    معرض الأخشاب

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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
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    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

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  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

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  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

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  • 20 - 24
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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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  • 21 - 23
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    معرض الأغذيه السعودي

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  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
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    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
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    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

27 أبريل 2024

تيليجرام تضيف مزايا جديدة أبرزها القنوات المقترحة والملف الشخصي

منوعات
تيليجرام تضيف مزايا جديدة أبرزها القنوات المقترحة والملف الشخصي

أعلنت منصة “تيليجرام” عن إضافة ميزات جديدة للمستخدمين، بما في ذلك ميزتي القنوات المقترحة والملف الشخصي، بالإضافة إلى مزايا أخرى جديدة.

وتمت إضافة تبويب جديد للقنوات في تطبيق تيليجرام، يظهر عند البحث، وعند النقر عليه يظهر قائمة بالقنوات التي يتابعها المستخدم، بالإضافة إلى قنوات أخرى مقترحة لاكتشاف صناع محتوى جدد.

وأضيف أيضًا قسم “ملفي الشخصي” ضمن إعدادات التطبيق، الذي يسمح للمستخدم بمعاينة ملفه الشخصي كما يظهر للآخرين، وتحرير المعلومات بسهولة.

كما يمكن للمستخدم إضافة قصص مثبتة داخل ملفه الشخصي ليتمكن الآخرون من رؤيتها، بالإضافة إلى معلومات أخرى مثل اسم المستخدم المختصر وتاريخ الميلاد والقناة الخاصة به.

ومن بين المزايا الأخرى الجديدة في تطبيق تيليجرام، تم إضافة ميزة مشاركة الموقع بشكل مستمر، حيث يمكن تفعيلها بالنقر على خيار “مشاركة الموقع الحي” عند إرسال الموقع في الدردشات، مع إمكانية تحديد مدة المشاركة أو إيقافها يدويًا.

وقد أتاحت المنصة ميزات أخرى مثل إعدادات جديدة للتحكم في إشعارات التفاعلات على الرسائل والقصص، وعرض صورة الملف الشخصي في الرسائل المحولة، بالإضافة إلى ميزة العرض الفوري للروابط في إصدار سطح المكتب.

كما منحت تيليجرام مشرفي القنوات المزيد من الخيارات للإشراف عليها، بإمكانية تحديد عدة رسائل وتنفيذ عدة إجراءات عليها في وقت واحد من خلال قائمة تحتوي على أزرار خاصة جديدة، وتمت إضافة خيارات أخرى لتقييد صلاحيات المستخدمين بدلاً من حظرهم مباشرةً من المجموعات.

وأصحاب الحسابات المميزة المشتركين في تيليجرام بريميوم سيحصلون على مزايا حصرية إضافية، مثل خيار إظهار الإعلانات في القنوات أو إخفائها، وعرض القصص بشكل خفي دون أن يعلم أصحابها، ويمكن فعل ذلك بالضغط المطول على أي قصة ثم اختيار “مشاهدة بوضع التخفي”.

كما يمكن لأصحاب القنوات الآن الترويج لقنواتهم من خلال إنشاء رسالة دعائية في التطبيق باستخدام منصة تيليجرام للإعلانات، ويعلم أنهم يمكنهم الحصول على 50% من إيرادات الإعلانات التي تظهر في قنواتهم.

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