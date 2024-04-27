تيليجرام تضيف مزايا جديدة أبرزها القنوات المقترحة والملف الشخصي

أعلنت منصة “تيليجرام” عن إضافة ميزات جديدة للمستخدمين، بما في ذلك ميزتي القنوات المقترحة والملف الشخصي، بالإضافة إلى مزايا أخرى جديدة.

وتمت إضافة تبويب جديد للقنوات في تطبيق تيليجرام، يظهر عند البحث، وعند النقر عليه يظهر قائمة بالقنوات التي يتابعها المستخدم، بالإضافة إلى قنوات أخرى مقترحة لاكتشاف صناع محتوى جدد.

وأضيف أيضًا قسم “ملفي الشخصي” ضمن إعدادات التطبيق، الذي يسمح للمستخدم بمعاينة ملفه الشخصي كما يظهر للآخرين، وتحرير المعلومات بسهولة.

كما يمكن للمستخدم إضافة قصص مثبتة داخل ملفه الشخصي ليتمكن الآخرون من رؤيتها، بالإضافة إلى معلومات أخرى مثل اسم المستخدم المختصر وتاريخ الميلاد والقناة الخاصة به.

ومن بين المزايا الأخرى الجديدة في تطبيق تيليجرام، تم إضافة ميزة مشاركة الموقع بشكل مستمر، حيث يمكن تفعيلها بالنقر على خيار “مشاركة الموقع الحي” عند إرسال الموقع في الدردشات، مع إمكانية تحديد مدة المشاركة أو إيقافها يدويًا.

وقد أتاحت المنصة ميزات أخرى مثل إعدادات جديدة للتحكم في إشعارات التفاعلات على الرسائل والقصص، وعرض صورة الملف الشخصي في الرسائل المحولة، بالإضافة إلى ميزة العرض الفوري للروابط في إصدار سطح المكتب.

كما منحت تيليجرام مشرفي القنوات المزيد من الخيارات للإشراف عليها، بإمكانية تحديد عدة رسائل وتنفيذ عدة إجراءات عليها في وقت واحد من خلال قائمة تحتوي على أزرار خاصة جديدة، وتمت إضافة خيارات أخرى لتقييد صلاحيات المستخدمين بدلاً من حظرهم مباشرةً من المجموعات.

وأصحاب الحسابات المميزة المشتركين في تيليجرام بريميوم سيحصلون على مزايا حصرية إضافية، مثل خيار إظهار الإعلانات في القنوات أو إخفائها، وعرض القصص بشكل خفي دون أن يعلم أصحابها، ويمكن فعل ذلك بالضغط المطول على أي قصة ثم اختيار “مشاهدة بوضع التخفي”.

كما يمكن لأصحاب القنوات الآن الترويج لقنواتهم من خلال إنشاء رسالة دعائية في التطبيق باستخدام منصة تيليجرام للإعلانات، ويعلم أنهم يمكنهم الحصول على 50% من إيرادات الإعلانات التي تظهر في قنواتهم.