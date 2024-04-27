طاقم تحكيم مباراة النصر والخليج في دوري روشن

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة النصر والخليج، والتي ستقام مساء اليوم السبت في بطولة دوري روشن السعودي.

ويستضيف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، أحداث مباراة النصر والخليج في الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن. طالع التشكيل المتوقع من هنا.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 68 نقطة في رصيده، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز العالمي في 22 مباراة، وتعادل في مباراتين، بينما تعرض للهزيمة في 4 مواجهات.

وفي المقابل يتواجد الخليج في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 35 نقطة، جمعهم من خوضه 28 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات، بينما هُزم في 11 لقاء.

حكم مباراة النصر والخليج في دوري روشن:

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة النصر والخليج إلى عبد الله الخربوش، ويساعده محمد وزي، ومفرح آل حسن.

وأحمد البركاتي حكمًا رابعًا، وفريح الجلعود حكم لتقنية الفيديو، ويساعده عبد الرحيم الشمري.

يذكر أن النصر فاز على الخليج بهدفين دون رد في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.