خبير يتوقع اندلاع زلازل مدمرة في إسطنبول

توقع الخبير التركي البارز في مجال الزلازل، ناجي غوريور، وقوع زلازل مدمرة في إسطنبول بقوة تصل إلى 7.6 درجة على مقياس ريختر.

وحذر غوريور السلطات، من وقوع زلازل مماثلة سابقة، فيما تخطط السلطات التركية لإعادة توطين حوالي مليون ونصف ساكن في إسطنبول، وتقع مبانٍ غير مقاومة للزلازل، وفقًا لتصريحات وزير التنمية الحضرية التركي السابق مراد كوروم في مارس الماضي.

وفي حال وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة، سيتم هدم ما لا يقل عن 90 ألف مبنى، وقد يحتاج حوالي 4.5 مليون شخص إلى مساكن مؤقتة، بحسب حسابات مجلس المدينة.

ويتوقع غوريور وقوع زلزال بقوة 7.2، وقوة قصوى 7.6 درجة في إسطنبول، وأن يحدث أحدهما على صدع أدالار، والآخر على صدع كومبورغاز، والذي يتصل بصدع أدالار، مشيرًا إلى أن “تمزق” كلا الصدعين معًا يمكن أن يؤدي إلى زلزال بقوة 7.5، بينما قد يسبب صدع كومبورغاز زلازل بقوة 7.2 درجة.

وأبدى غوريور انتقاده لعدم استجابة السلطات عندما حذر من احتمال وقوع زلازل مدمرة في كهرمان مرعش جنوب شرقي البلاد.