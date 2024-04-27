فحص طبي يحسم مشاركة لاعب الأهلي أمام الهلال

كشفت تقارير صحفية عن إجراء الإسباني جابري فيجا لاعب الأهلي، فحص طبي قبل مواجهة الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الهلال مع الأهلي يوم 6 مايو المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن فيجا تقلصت عودته في مواجهتي ضمك والهلال، بسبب استمرار معاناته من آلام في مفصل القدم.

وأشارت الرياضية إلى أن ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي، لا يريد المجازفة بإشراك اللاعب خوفًا من تجدد إصابته مرة آخرى.

وأكدت الرياضية بأن فيجا سيجري فحوصات طبية، قبل مواجهة الهلال لتحديد موقف مشاركته من عدمها، في حين أن ظهور اللاعب في مباراة ضمك القادمة أمر مستبعد.

وكان فيجا تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي أمام الأخدود، والتي أقيمت في شهر فبراير الماضي، في الأسبوع العشرين من دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 52 نقطة، جمعهم من خوضه 28 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في 6 مرات.