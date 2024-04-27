أرامكو السعودية و”رونغشنغ” تستكشفان فرصًا جديدة في المملكة والصين

تدرس أرامكو السعودية إنشاء مشروع مشترك في مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (“ساسرف”) مع شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة (“رونغشنغ”).

يتضمن المشروع استثمارات كبيرة في قطاع البتروكيميائيات في كل من المملكة العربية السعودية والصين.

وقعت أرامكو السعودية اتفاقية إطارية للتعاون مع رونغشنغK تنص الاتفاقية على استحواذ رونغشنغ المحتمل على حصة بنسبة 50% في ساسرف.

تضع الاتفاقية حجر الأساس لتطوير مشروع توسعة تحويل السوائل إلى كيميائيات في ساسرف.

استحواذ محتمل على حصة في شركة نينغبو تشونغجين

تتضمن الاتفاقية استحواذ أرامكو السعودية المحتمل على حصة بنسبة 50% في شركة نينغبو تشونغجين للبتروكيمائيات المحدودة، التابعة لشركة رونغشنغ. ,تشارك أرامكو السعودية أيضًا في مشروع توسعة شركة نينغبو تشونغجين.

أهداف الشراكة:

تعزيز توسع أرامكو في منطقة جغرافية رئيسية.

جذب استثمارات جديدة إلى قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في المملكة العربية السعودية.

تطوير إستراتيجية تحويل السوائل إلى كيميائيات في كل من المملكة العربية السعودية والصين.

استحوذت أرامكو السعودية في يوليو 2023 على حصة 10% في رونغشنغ، وتمتلك رونغشنغ حصة بنسبة 100% في شركة نينغبو تشونغجين، التي تدير مجمعًا لإنتاج العطريات، كما تمتلك أيضًا حصة في مشروع مشترك لإنتاج حمض التريفثاليك المنقّى.