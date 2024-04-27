كارثة تشيرنوبل.. أسوأ حادث نووي في التاريخ

26 أبريل 1986، تاريخٌ حُفر بِحُروفٍ من نارٍ في ذاكرة العالم، يوم شهدت محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا أسوأ حادث نووي في تاريخ البشرية.

انفجارٌ مروعٌ هزّ أرجاء المفاعل الرابع، مُطلقًا سحابةً من المواد المشعة غطّت مساحاتٍ شاسعةً من أوروبا، تاركةً وراءها كارثةً إنسانيةً وبيئيةً لا مثيل لها.

ضحايا بالمئات، وأمراضٌ تلاحق الأجيال، ومدنٌ أشباح تُروي حكايات الحزن والأسى, كلّها نتائجٌ لتلك الكارثة التي هزّت العالم.