Saudi House.. نافذة في المنتدى الاقتصادي العالمي للاطلاع على إنجازات المملكة

تُعد مبادرة Saudi House إحدى الفعاليات المصاحبة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”.

تهدف المبادرة إلى تعريف الزوار برحلة تحول المملكة العربية السعودية ومسيرتها الحافلة بالإنجازات والاتفاقيات والشراكات في ضوء رؤية المملكة 2030.

تنظم مبادرة Saudi House وزارة الاقتصاد والتخطيط برعاية أرامكو السعودية، وتضم مجموعة من الأجنحة الهادفة إلى إثراء تجربة الزوار في التراث والابتكار، إضافة إلى استعراضها لنجاحات المملكة ونظرتها المستقبلية في مختلف المجالات.

وتشمل أبرز مكونات مبادرة Saudi House:

جناح أرامكو السعودية: يُسلط الضوء على الحقبة الجديدة من استثمارات التقنيات عالية التقدّم في قطاع الطاقة من خلال سلسلة من الفعاليات.

جناح مبادرة السعودية الخضراء: يُتيح للزوار التعرف على جهود العمل المناخي التي تبذلها مختلف فئات المجتمع السعودي، والاطلاع على التقدم المحرز على صعيد تحسين جودة الحياة والحفاظ على المناظر الطبيعية الخلابة في المملكة.

جناح هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار: يُنقل مرتادي الجناح في تجربة تفاعلية فريدة يتعرفون فيها على دور المملكة كمنصة عالمية رائدة في تمكين الابتكار ودفعها نحو الأمام عبر تسخير التقنية.

جناح مجلس شباب مسك: يُبرز مساهمات الشباب السعودي في مجالات الاستدامة والابتكار والتأثير الاجتماعي، بمشاركة فنانين سعوديين من معهد مسك للفنون.

معرض مشروع ذا لاين: يُقدم عرضاً تفاعلياً ولمحة عن الرؤية وتطور الأعمال في المدينة المستقبلية “نيوم”.

تُقام مبادرة Saudi House في منطقة “ڤيا رياض” يومي 28 و29 أبريل، من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً.

من خلال هذه المبادرة، تسعى المملكة العربية السعودية إلى مشاركة رؤيتها المس