تضاعف مبيعات “تشيبوتلي” بشكل قياسي رغم أزمة “إيكولاي” في 2015

أزمة كبرى تعرضت لها شركة Chipotle خلال عام 2015، حيث تفشى بكتيريا “إيكولاي” في منتجات مطاعم “شيبوتل ميكسيكان جريل”.

وتُعد هذه الأزمة الأكبر في تاريخ الشركة حيث طالت 43 فرع لسلسلة المطاعم الشهيرة.

وشمل أول تفش لبكتيريا “إيكولاي” إصابة 55 حالة في 11 ولاية أمريكية وبدأ في أكتوبر من عام 2015، بينما كان التفشي الثاني أقل وطأة وبدأ بظهور حالات مرضية في نوفمبر بإصابة 5 أشخاص في 3 ولايات، حتى وصل الأمر إلى وجود أكثر من 500 إصابة بسبب “شيبوتلي”.

وخسرت أسهم الشركة أكثر من 50% كما عانت من هبوط جميع مبيعات فروعها بمقدار 600 مليون دولار.

يُذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أعلنت انتهاء أزمة تفشي البكتريا المعوية “إيكولاي” المرتبط بمطاعم شركة تشيبوتلي مكسيكان جريل الذي أصاب بالاعياء أكثر من 50 شخصا في 14 ولاية أمريكية.

وخفف الإعلان حينها في بداية فبراير من عام 2016 من مخاوف المستثمرين ما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركة بنسبة 4 %.

وفي خضم اشتعال الأزمة ارتبطت 8 مطاعم للشركة في سياتل وبورتلاند بالتفشي، فيما أغلقت جميع فروع الشركة بهاتين المدينتين أبوابها في نهاية شهر أكتوبر من عام 2015.

وشرعت “تشيبوتلي” في عمليات تطهير وتنظيف مكثفة في مطاعمها، المغلقة بصفة مؤقتة، مع تغيير جميع الإمدادات الغذائية بها، واختبرت الشركة ما تقدمه من أغذية في مطاعمها بولايتي واشنطن وأوريغون وفي مراكز التوزيع، كما تعاقدت مع شركتين استشاريتين في مجال سلامة الغذاء، لتقييم الوضع، والنهوض بمعايير السلامة الغذائية.

وارتبطت الشركة بالتلوث الغذائي في عدة مناسبات داخل مطامعها لعل آخرها تفشي بكتريا “إيكولاي”، فيما تضمنت حالات سابقة بالتسمم بالسالمونيلا وفيروس نوروفيروس الشديد العدوى.

وسعت الشركة لاستعادة سمعتها بعد تفشي العدوى لدى كثيرين عدة مرات بعد تناول وجبات بمطاعمها منها تفشي عدوى بالبكتريا المعوية عبر خطة شملت الاعتراف بالخطأ بشكل فوري، وإغلاق فروعها، والتعاون مع الجهات الصحية الحكومية في أمريكا، كما قدمت عروض للعملاء للعودة وبناء الثقة مجددا، وراهنت على خطط طويلة الامد في تغيير عملياتها لتفادي ما حصل واستثمرت وبقوة في برامج حفظ الجودة.

ومنذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم تضاعفت مبيعات الشركة، 250% وزادت القيمة السوقية للشركة 8 أضعاف.