تقرير.. تفوق كاسح لـ النصر أمام الخليج في تاريخ مواجهات الفريقين

يستأنف فريق النصر مشواره اليوم السبت في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بمواجهة نظيره الخليج.

ويستضيف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، أحداث مباراة النصر والخليج في الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 68 نقطة في رصيده، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز العالمي في 22 مباراة، وتعادل في مباراتين، بينما تعرض للهزيمة في 4 مواجهات.

وفي المقابل يتواجد الخليج في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 35 نقطة، جمعهم من خوضه 28 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات، بينما هُزم في 11 لقاء.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسندت إدارة مباراة النصر والخليج إلى الحكم عبد الله الخربوش.

ويشير تاريخ المواجهات إلى تفوق فريق النصر على الخليج في جميع المسابقات، قبل مباراة اليوم، حيث فاز العالمي 11 مقابل مرتين هزيمة فقط.

تاريخ مواجهات النصر والخليج قبل مباراة اليوم:

التقى فريق النصر مع الخليج 18 مرة بجميع المسابقات، واستطاع العالمي الفوز في 11 مرة خلال المواجهات.

في المقابل فاز الخليج على النصر مرتين فقط، بينما فرض التعادل كلمته في 5 مواجهات بين الفريقين.

أخر مواجهة:

ونجح فريق النصر على الخليج بهدفين دون رد، سجلهما كلا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وايميريك لابورت، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية عشر بدوري روشن.