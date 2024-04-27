“الصحة الفلسطينية” تحذر: سكان غزة يشربون مياهاً “غير آمنة” وحياتهم في خطر

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن جميع سكان قطاع غزة يشربون مياهً “غير آمنة”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه مع توقف مختبر الصحة العامة وعدم القدرة على فحص مياه الشرب، وعدم سماح السلطات الإسرائيلية بإدخال مادة الكلور أو أي بديل عنه لمعالجة مياه الشرب، فإن جميع سكان قطاع غزة يتناولون مياهاً غير آمنة وتعرض حياتهم للخطر والأمراض.

وتتفاقم معاناة سكان غزة بصعوبة الحصول على الماء بعد تدمير الجيش الإسرائيلي معظم محطات تحلية المياه، وتقول منظمة اليونيسيف إن أكثر من مليون طفل في غزة يعانون من أزمة المياه، مما يشكل تحديًا كبيرًا لنحو نصف سكان القطاع.

وحذرت الوزارة من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع وبين خيام النازحين.

كما ناشدت الوزارة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية كافة “ضرورة وسرعة التدخل”، محذرة من أن الأمر ينذر بحدوث “كارثة صحية”.