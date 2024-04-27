“الهيئة العامة للنقل” تُنظم الملتقى السنوي الأول لمُلاك ومشغلي السفن بالسعودية

تُنظم الهيئة العامة للنقل الملتقى السنوي الأول لمُلاك ومشغلي السفن في السعودية، المقرر عقده غدًا الأحد 28 أبريل، في محافظة الخبر، برعاية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين رؤساء ونواب أكبر ملّاك ومشغلي السفن في المملكة، حيث من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 85 من كبار المختصين في القطاع.

وأوضحت الهيئة أن الملتقى سيتضمن عدة موضوعات حيوية تشمل الحفاظ على البيئة البحرية، وتدريب وتطوير مهارات البحارة، وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات في تشغيل السفن، مشيرة إلى أن الملتقى يمثل فرصة فريدة للحضور لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية في القطاع البحري بالمملكة.

كما يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة لمواصلة التنمية المستدامة في القطاع البحري.