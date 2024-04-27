بعد تزايد الاحتجاجات وخطابات الكراهية في الجامعات الأمريكية.. تحذيرات حكومية للسعوديين المبتعثين بالابتعاد عن مناطق التجمعات

دعت الملحقية الثقافية في سفارة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، الطلاب والطالبات المبتعثين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات الاحتجاجية بشأن الحرب على غزة في الجامعات الأمريكية.

وطالبت في توجيه داخلي المبتعثين بعدم الاستجابة للاستفزازات والالتزام بتعليمات الجهات الرسمية والتدابير الأمنية.

أرقام الطوارئ

ووجهت بالتواصل مع السفارة أو القنصلية المختصة في الحالات الطارئة.

رقعة المظاهرات تتسع

ومن لوس أنجلوس إلى نيويورك، مروراً بأوستن وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا، تتّسع حركة الطلاب المؤيّدين للفلسطينيّين المطالبين بوقف حرب غزة، حيث نُظّمت احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالمياً مثل هارفرد ويال وكولومبيا وبرينستن.

ومنذ أيّام، يتكرّر المشهد في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث ينصب طلاب خياماً في جامعاتهم تنديداً بالدعم العسكري الذي تقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل والوضع الإنساني في غزّة، ثمّ تعمل شرطة مكافحة الشغب في أحيان كثيرة على إخلائهم بناء على طلب إدارة الجامعة.