قمة يوفنتوس وميلان تنتهي بالتعادل في الدوري الإيطالي

حسم التعادل السلبى مواجهة فريق يوفنتوس الإيطالي ونظيره ميلان، والتى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-2024.

وجاء تشكيل يوفنتوس، كالتالى: تشيزني – جاتي – بريمر – دانيلو – كوستيتش – رابيو – لوكاتيلي – كامبياسو – وياه – كينان يلدز – فلاهوفيتش.

فيما ضم تشكيل ميلان كلا من: مينيان، موسى، جابيا، ثياو، فلورينزي؛ عدلي، ريندرز، بوليسيتش، لوفتوس تشيك، لياو؛ جيرو.

ويحتل ميلان المركز الثاني حالياً في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس الثالث.

وحسم إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ20 في تاريخه، عندما فاز على ميلان في الديربي بهدفين لهدف على ملعب سان سيرو، لينحصر الصراع بين ميلان ويوفنتوس على لقب الوصيف.