“ريبابليك فيرست” يُغلق أبوابه في أول تعثر لبنك أمريكي هذا العام

أعلنت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية “FDIC” إغلاق بنك “ريبابليك فيرست” في ولاية بنسلفانيا، وهو أول حالة تعثر لبنك أمريكي هذا العام.

تم تسليم البنك إلى مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية لحماية أموال المودعين وتمهيدًا لبيعه إلى فولتون بانك، بحسب بيان الـ “FDIC” الصادر، الجمعة.

كان لدى بنك ريبابليك ما يقرب من 6 مليارات دولار من إجمالي الأصول و4 مليارات دولار من إجمالي الودائع حتى نهاية يناير 2024، وتُقدر مؤسسة تأمين الودائع أن التكلفة التي ستتحملها فيما يتعلق بفشل البنك ستكون 667 مليون دولار.

وقد أبرمت المؤسسة اتفاقية مع بنك فولتون بولاية بنسلفانيا لتولي جميع الودائع وشراء جميع أصول بنك ريبابليك.

ومن المقرر إعادة فتح مقرات البنك في نيوجيرسي وبنسلفانيا ونيويورك بدءًا من اليوم السبت تحت مظلة “فولتون بنك”، وتغطي مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية ما يصل إلى 250 ألف دولار لكل مودع.

يعتبر “ريبابليك فيرست” أول بنك يعلن تعثره في الولايات المتحدة منذ نوفمبر الماضي، وهو ينبثق عن بنك فيرست ريبابليك التجاري الذي تم إغلاقه في مايو 2023.