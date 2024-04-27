ليفركوزن يتعادل مع شتوتجارت في الدوري الألماني ويواصل سلسلة اللاهزيمة

واصل فريق باير ليفركوزن بطل البوندزليجا، سلسلة اللاهزيمة هذا الموسم، بعد أن حقق تعادلا قاتلا مع نظيره شتوتجارت بنتيجة 2-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الألماني بالموسم الجاري 2023-2024.

تقدم كريس فيهريش و دينيز أونداف لشتوتجارت في الدقيقتين 47 و57 على الترتيب، بعد أن انتهى الشوط الأول سلبيا، ثم قلص الفارق أمين عدلي لصالح ليفركوزن في الدقيقة 61، قبل أن يسجل روبرت أندريش هدف التعادل لكتيبة المدرب تشابي ألونسو في الدقيقة 97.

وبهذه النتيجة، يملك فريق باير ليفركوزن في رصيده 81 نقطة ليتربع على صدارة ترتيب الدوري الألماني، فيما يأتي شتوتجارت في المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

وكان ليفركوزن قد نجح فى التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فريق فيردر بريمن بخماسية نظيفة.

ونجح فريق المدرب تشابى ألونسو في مواصلة سلسلة اللاهزيمة بالوصول للمباراة 46 على التوالي دون هزيمة.