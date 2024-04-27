أزمة جديدة قبل لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان في إفريقيا

يترقب فريقا نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، حدوث أزمة جديدة، في مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسب تقارير مغربية، فإن فريق اتحاد العاصمة من المنتظر أن ينسحب من مباراة الغد أمام فريق نهضة بركان؛ بسبب قمصان الخريطة للمملكة المغربية.

الاجتماع الفني الذي انتهى في الساعات القليلة الماضية، أسفر أن مراقب كاف المعين لهذه المباراة، أعلن خوض فريق نهضة بركان لقاء الإياب أمام اتحاد العاصمة بالقميص الذي يحمل خريطة المملكة المغربية، الأمر الذي أدى إلى تسجيل اتحاد العاصمة اعتراضه في تقرير الاجتماع الفني.

وأكدت صحيفة هسبورت المغربية، أن اتحاد العاصمة لم يبد أي موقف آخر غير طلب تسجيل الاعتراض في تقرير الاجتماع الفني، في انتظار ما سيتم تقريره خلال الساعات المقبلة، حول ما إذا كان الفريق سيلعب المباراة أم سينسحب كما توعد بذلك المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، الذي أكد سابقا أن فريقه لن يلعب المباراة في حال ارتدى نهضة بركان قمصان خريطة المغرب.