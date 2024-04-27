“واتساب” تُهدد بإغلاق تطبيقها في الهند بسبب خصوصية المستخدمين

أعلنت منصة المراسلة الفورية “واتساب” عن عزمها التوقف عن العمل في الهند إذا أجبرتها الحكومة على كسر تشفير الرسائل، وذلك في ظل النزاع القضائي الدائر بين المنصة والسلطات الهندية.

وأوضحت “واتساب” في بيان رسمي قدمته للمحكمة العليا في دلهي، أنّ التشفير الشامل يُعدّ ضروريًا لحماية خصوصية المستخدمين، حيث يسمح للمرسل والمستلم فقط بالوصول إلى محتوى الرسائل.

وأكد تيجاس كاريا، ممثل “واتساب” أمام المحكمة، أنّ المنصة “لن تتنازل عن مبدأ الخصوصية” وأنّها ستُضطر إلى إيقاف خدماتها في الهند إذا طُلب منها كسر تشفير الرسائل.

وأضاف كاريا: “لا توجد مثل هذه القواعد في أي مكان آخر من العالم، حتى في البرازيل، سنضطر إلى الاحتفاظ بسجلات كاملة لجميع الرسائل، دون معرفة أيّ منها سيتمّ طلب فك تشفيرها، هذا يعني تخزين ملايين الرسائل لسنوات طويلة.”

وتأتي هذه التطورات في ظلّ مطالبة الحكومة الهندية “واتساب” بتتبع الدردشات وتحديد هوية مُرسلي الرسائل لأسباب أمنية، مثل مكافحة انتشار الأخبار المزيفة.

ويستند هذا المطلب إلى قانون “قواعد تكنولوجيا المعلومات” الذي أقرّته الهند عام 2021، والذي واجه انتقادات واسعة لتعارضه مع حقوق الخصوصية وحرية التعبير.

وترى “واتساب” أنّ هذا القانون يُضعف التشفير وينتهك حقوق المستخدمين، وأنّها تُفضل إغلاق خدماتها في الهند على التنازل عن مبدأ الخصوصية.

ويُعدّ السوق الهنديّ أكبر سوق لـ”واتساب” على مستوى العالم، حيث يعتمد عليها أكثر من 400 مليون مستخدم.