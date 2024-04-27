تعادل مثير بين تشيلسي و أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق تشيلسي الإنجليزى مع نظيره أستون فيلا، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز مارك كوكوريلا هدف التقدم لفريق أستون فيلا بالخطأ فى مرماه بالدقيقة الخامسة من اللقاء، ثم أضاف مورجان روجرز الهدف الثانى في الدقيقة 42.

وسجل تشيلسي هدفين في شباك أستون فيلا بالدقيقتين 63، 81 من توقيع نوني مادويكي وكونور كالاجر.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد أستون فيلا، كالتالى:

بيتروفيتش، تشالوبه، سيلفا، بادياشيل، كوكوريا، كايسيدو، كالاغير، مودريك ، كول بالمر، مادويكي، جاكسون.

ويحتل أستون فيلا المركز الرابع بالدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بينما تشيلسي يحتل المركز التاسع برصيد 48 نقطة.