إعلامي عن جيرارد: يعامل لاعبي الاتفاق بعقليته كلاعب وليس مدرب

انتقد الإعلامي خالد الشنيف، ستيفن جيرارد مدرب فريق الاتفاق وطريقة لعبه.

وقال الشنيف في تصريحات تلفزيونية : “جيرارد يتعامل مع لاعبي الاتفاق كلاعب وليس كمدرب”.

وتابع :”طريقة لعب جيرارد التي يطبقها لا تتناسب مع الاتفاق”.

انتهت مباراة الرائد مع الاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ29 لدوري روشن.

وسجل هدفا الرائد كل من كريم البركاوي وماثياس نورمان في الوقت الذي أحرز فيه ديمبيلي وكمارا هدفي الاتفاق.

وارتفع رصيد الرائد إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر وجاء الاتفاق في المركز السادس برصيد 41 نقطة.