الهلال يطمئن على نجمه قبل مباراة الاتحاد

تأكدت جاهزية مالكوم لاعب فريق الهلال للمشاركة في مباراة الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لمصادر خاصَّة بـ «الرياضية»، فإن إصابة مالكوم، ليست مقلقةً، إذ إنها كدمةٌ في مفصل القدم، تعافى منها، وسيتقدَّم القائمة الأساسية للأزرق العاصمي خلال المواجهة المرتقبة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، شارك اللاعب في الحصة التدريبية، السبت، ويُنتظر أن يغادر مع البعثة الزرقاء إلى جدة، الإثنين.

وأصيب الدولي البرازيلي خلال لقاء الهلال والعين الإماراتي، الثلاثاء الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الذي خرج على إثره الأزرق من البطولة القارية.