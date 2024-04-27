الاتحاد يقترب من ضم صفقة مغربية سوبر

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب الاتحاد من ضم لاعب مغربي مميز في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “سبورت” اليوم السبت أن ناديين في السعودية، أحدهما اتحاد جدة، يسعيان وراء المغربي عبدالصمد الزلزولي، جناح ريال بيتيس الحالي وبرشلونة سابقًا.

وانتقل الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس الصيف الماضي مقابل 7 ملايين يورو، على أن يحصل البارسا على 50% من عائد بيعه مستقبلًا وفقًا لبنود العقد.

وأضافت “سبورت” أن بيتيس منفتح على بيع الزلزولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فشل في حجز مقعد أساسي في تشكيل الفريق.

وحسب الصحيفة، فإن اتحاد جدة وناديًا سعوديًا آخر مستعدان لدفع مبلغ كبير للحصول على خدمات النجم المغربي الدولي، ما يصب في صالح برشلونة.

وأشارت إلى أن رامون بلانيس، المدير الرياضي لاتحاد جدة، هو من أبرم صفقة انتقاله من برشلونة إلى ريال بيتيس عندما كان مديرًا رياضيًا في النادي الإسباني الصيف الماضي، ما يسهّل إمكانية انضمامه إلى العميد.