طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر” اليوم

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد عن بدء طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا) أن المزاد سيستمر حتى غد الاثنين 29 أبريل الجاري.

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وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، وحدد طريقة المشاركة حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.