وزير المالية: كان بإمكاننا زيادة إنتاج البترول لكننا نرغب بالمحافظة على جودة النمو بعيدا عن النفط

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة كان بإمكانها زيادة إنتاج البترول لكنها ترغب بالمحافظة على جودة النمو بعيدا عن النفط.

وأكد الوزير خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي من الرياض تحت عنوان “ما هو نوع النمو الذي نحتاجه” اليوم الأحد، أن رؤية 2030، ساهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة، وأن القطاع الخاص هو أساس رؤية 2030 ودور الحكومة يبقى تشريعياً وتنظيمياً، مشيرا إلى أن الرؤية تبقى متعلقة بتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

يذكر أن السعودية أعلنت في مارس الماضي أنها ستمدد خفضها التطوعي من إنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق “أوبك بلس”.

وسيكون إنتاج السعودية من النفط ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024م، وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.

وهذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023م، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في مارس.

ويأتي هذا الخفض التطوعي الإضافي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول “أوبك بلس” بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.