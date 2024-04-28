انخفاض 61% بصافي أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بالربع الأول من 2024

تراجعت أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 61.4% على أساس سنوي، لتسجل نحو 181.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 470.3 مليون ريال في نفس الربع من العام الماضي، وفق بيان لبورصة تداول اليوم الأحد.

وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، بينها تراجع المبيعات نتيجة تراجع أسعار منتجات الشركة وكذلك نتيجة لأعمال الصيانة المجدولة لشركة الواحة للبتروكيماويات، بالإضافة بارتفاع أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي وغاز الإيثان) الذي تم تعويضه جزيئا من خلال انخفاض أسعار المواد الأولية الأخرى، وانخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.

وخلال الربع الأول من العام، تراجع إجمالي المبيعات بنحو 8% إلى نحو 1.92 مليار ريال، مقابل نحو 2.09 مليار ريال في الربع الأول من 2023.